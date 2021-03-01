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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas, kar yağışıyla beyaza büründü. Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.
 01 Mart 2021 01:56
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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu.

Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

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