Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
|01 Mart 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Karadeniz bölge geneli, İç Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kırklareli, İstanbul'un Avrupa yakası ve Hatay çevrelerinin yağışlı, ülkenin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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