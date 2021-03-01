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Kabinede, il bazlı normalleşme planları görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve il bazlı normalleşme adımları olacak. 'Yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak yüz yüze eğitim ile kafe, restoran ve lokantaların durumuna ilişkin önemli kararların çıkması bekleniyor
 01 Mart 2021 06:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır" açıklamasının ardından gözler kabineden çıkacak kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve 'yerinde karar' dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacağı bu döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası" toplantıda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının seyrine ilişkin sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" şeklinde 4 kategoriye ayrılan illerde, kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Köy okullarında 15 Şubat'ta başlayan yüze yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında 1 Mart itibariyle başlanacağı duyurulmuştu. Yüz yüze eğitim uygulaması için kabine kararları belirleyici olacak. Yüz yüze eğitimle ilgili, yerinde karar uygulamasına bağlı olarak il bazlı kararların açıklanması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLAR

Bir diğer önemli konu ise kafe, restoran ve lokantaların durumu. Aşılama ve vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" olan illerde, sosyal mesafe, maske, mesafe, sınırlı kapasite ve HES kodu gibi belli kurallar çerçevesinde kafe, restoran ve lokantaların açılmasına yönelik bir kararın alınması bekleniyor. Yine "yerinde karar" döneminde atılacak diğer adımlar da toplantıda ele alınacak.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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