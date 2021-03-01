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Turizm sezonunu erken açarsak sezonu kaybederiz

Türkiye normalleşmeye hazırlanırken Mart ve Nisan'daki olası üçüncü dalganın tarım ve turizmdeki en verimli aylar olan Mayıs, Haziran ve Temmuz'da eve kapanmamıza yol açmasından endişe ediliyor. Salgının etkisiyle turizm geliri 2020'de önceki yıla göre % 65,1 azalarak 34 milyar dolardan 12 milyar dolara gerilemişti. Bu yıl salgın etkisini 'V çıkışı' ile atlatmayı planlayan Türkiye'nin hedefi 31 milyon turist ve 23,5 milyar dolar gelir. Uzmanlara göre bu normalleşmeyi bir ay erteleyerek sezona "düşük risk"le girmekle mümkün olacak
 01 Mart 2021 07:05
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Turizm sezonunu erken açarsak sezonu kaybederiz

Erken gevşemenin neden olabileceği yeni bir pik dalgası Türkiye'nin önemli döviz girdisi turizme ilişkin planları boşa çıkarabileceği belirtiliyor. Kovid-19 salgınında ikinci pikle yaşanan 30 binli vaka sayısı tedbirlerle 9 bin düzeyine çekilirken tedbirlerde esnemeye geçilmesiyle yeni bir dalgalanma beklentisi kamuoyunda hakim. Bu yükselişin de turizm sezonun açılacağı nisan-mayıs aylarına denk geleceği, bundan da turizm sektörünün ciddi derecede etkileneceğine vurgu yapılıyor.

BEKLENİN YÜZDE 65 UZAĞINDA KALDI

2020 yılında pandemi ile mücadelede başarılara imza atan Türkiye, sezonun ilerleyen aylarında vaka sayılarının kontrol altına alınması ve 'güvenli turizm' sertifikası gibi formüllerle yine tercih edilen ülkeler arasına girdi. Ancak, bu bile sektördeki kaybı telafi etmeye yetmedi. Salgının etkisiyle turizm geliri 2020'de önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara geriledi. Bunun ise 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

KORONAVİRÜS

Bu da erken normalleşme
Bu yıl salgının turizm üzerindeki etkisini 'V çıkışı' ile atlatmayı planlayan Türkiye'nin turizm hedefi yüzde 100'lük büyüme ile 31 milyonluk turist ve 23,5 milyar dolar turizm geliri olarak öngörüldü. Ancak kısıtlamalar kaldırılır, tedbirler gevşetilirse salgının yeniden kontrolden çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Duyarsız vatandaşların da tedbirlere uymaması halinde turizm sezonun açılacağı nisan-mayıs aylarında yeniden kapanmanın gündeme gelebileceğine vurgu yapılıyor. Böyle bir durumun da geçen yılın etkisini üzerinden atamayan turizm sektörüne ciddi ikinci bir darbe olacağı belirtiliyor. Gevşemenin bir ay gibi ötelenmesi halinde Türkiye'nin turizm sezonuna sağlıklı bir start verebileceği ve planladığı turist ve gelir hedefine hedefe ulaşabileceğine dikkat çekiliyor.

DÜNYA DA TEDBİRLİ

Dünyada da uygulamalar buna işaret ediyor. Bir dönem salgının merkez üssü konumuna dönüşen İngiltere'de seyahat yasaklarını mayıs ayında kaldırmaya hazırlanması örnek gösteriliyor. İngiliz turistler, gözde turizm merkezlerinden erken rezervasyon yaptırmaya başladı.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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