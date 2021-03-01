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Bakan Kasapoğlu: Bu ay seyircili maçlar başlayabilir

Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Statlar kapa-sitesinin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi.
 01 Mart 2021 07:15
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Bakan Kasapoğlu: Bu ay seyircili maçlar başlayabilir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşme sürecinin başlayacağı mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Maçlara seyirci alımı kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde olabilir. Pandemi seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız.

(Spor yasası) Yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.

Geçen sene salgına rağmen 1 milyon kişiye yüzme öğrettik. Bu sene rakamı artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biz öğrencilerimizi havuzlarımıza taşıyacağız. Öğrencilerimiz antrenörlerimizden faydalanacak. İşbirliklerimizi güçlendireceğiz.

(Müsabaka ve olimpiyatlar) Pandemi sonrası sporda her alanda olduğu gibi, Türkiye bu süreci fırsata çevirecek. Bunu göreceğiz. Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz."

ÜNİVERSİTELERE 'GENÇ OFİS'

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'deki üniversitelerin her birine 'Genç Ofis' açtıklarını da söyledi. 10 gün içerisinde Mardin, Şırnak, Van ve Denizli'de Genç Ofis açtıklarını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlık olarak artık üniversitelerdeyiz. Üniversiteli genç oraya 7/24 gelebilecek. Çayını kahvesini içecek, arkadaşlarıyla sohbet edebilecek. Kitabını okuyabilecek. Bakanlık ile iletişimini kuracak. Talebi varsa iletebilecek. Orayı gençlerle yöneteceğiz. Ofisten, gerektiğinde gönüllü öğrenci ve gerektiğinde bakanlık görevlisi sorumlu olacak" dedi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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