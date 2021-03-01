ABD, ilk tek dozlu aşıya izin verdi
ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Danışma Paneli, Johnson Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 18 yaş üstü kişilerde kullanılması yönünde tavsiye verdi.
|01 Mart 2021 07:18
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ABD'de Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşılarının ardından Covid-19'a karşı geliştirilen 3'üncü aşı da onay almış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan Johnson&Johnson firması tarafından geliştirilen aşının acil kullanımına onay vermişti.
FDA'nın ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Danışma Paneli, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılmasını tavsiye etti.
Johnson&Johnson, ABD'de onaylanan ilk tek dozluk Covid-19 aşı olurken, aşının orta ve ileri dereceli hastalarda genel etkinlik oranı yüzde 66 olarak açıklanmıştı.
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