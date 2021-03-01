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Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil

Başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin neredeyse tamamında görülen İngiliz mutasyonlu virüsün; hızlı yayılmasına rağmen hastalığı daha da ağırlaştırmadığı, ölümleri ise arttırmadığı belirlendi
 01 Mart 2021 07:22
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Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak kademeli normalleşme adımları kapsamında, düşük risk grubundaki illerdeki vakaların yeniden artış trendine girmemesi için katı kurallar getirilecek, kamu denetimi artırılacak. Kafe ve lokantaların açılacağı illerde, özel ekipler sürekli denetimde olacak. Kısıtlamaların kaldırıldığı illerde vakalar, 14 gün içinde artışa geçerse, yasaklar yeniden devreye girecek.

14 GÜNLÜK VERİ "KISITLA"YACAK

Yasakların sürdüğü illerdeki vatandaşların, daha serbest sınır illerine akın etmesi pandemi kontrolünü zorlaştıracağı için, il geçişlerinde HES kodu zorunluluğu getirilecek. Süreç içinde "nüfus" ile "yoğun bakım" ilişkisi de değerlendirilecek. Kısıtlamaların gevşetileceği illerdeki yoğun bakım yatak sayısı da önemli bir kriter olacak.

İKİ BÜYÜK KENT BEKLEYECEK

Orta riskli Ankara ile yüksek riskli İstanbul'da, özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasakları bir süre daha devam edecek. Martın ikinci yarısına kadar, verilere bakıldıktan sonra, yasaklar yeniden değerlendirilecek. İstanbul'da 100 bin nüfustaki günlük vaka sayısı, geçen haftaki verilere göre, 60,19'dan 68,23'e yükseldi. Günlük ortalama vaka sayısı da 1.330'dan 1.507'ye çıktı. Ankara'da ise günlük ortalama vaka sayısı 287'den 286'ya düşmüştü.

81 İLE TEST KİTİ GÖNDERİLDİ

Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin neredeyse tamamında görülen mutasyonlu virüsün, hızlı yayılmasına rağmen, hastalığın daha ağır seyretmesine yol açmadığı gibi ölümleri arttırmadığı da belirlendi. Uzmanlar, mutasyonlu virüs yayılsa da, özellikle +65 yaşın aşılanmasıyla, yoğun bakımlara çok da fazla yansımayacağı görüşünde. Şu anda genelde İngiltere varyantının görüldüğü Türkiye'de, mutasyonlu virüs analizi yapacak merkez sayısının artırıldığı, 81 ile test kitleri gönderildiği, alınan örneklerinse Ankara'da ikinci bir analize tabi tutulduğu belirtildi.

KARADENİZ'İ İL GEÇİŞLERİ YAKTI

Günlük vaka sayılarında en üst sıralarda olan Karadeniz'de en büyük sıkıntı; iller arasındaki yoğun geçişlerden kaynaklanıyor. Uzmanlar, şu anda bölgede görülen virüs vakalarının yarıya yakınının, İngiliz mutasyonuna ait olduğunu belirterek "Rize'den Trabzon'a, Giresun'dan Ordu'ya çalışmaya gidip-gelenler var. İller arasındaki bu geçiş yoğunluğu, virüsün bölgede yayılmasına yol açtı. Türkiye'de şu anda virüsün üreme hızı çok yüksek. R dediğimiz değer, 1'in üstünde ki, mutlaka 1'in altına düşmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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