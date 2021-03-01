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Trump, seçimden sonra ilk kez konuştu, 2024'e göz kırptı

ABD'deki seçimlerinden ardından ilk kez destekçilerine seslenen eski Başkan Trump, yeni bir parti kurmayacağını belirterek, "Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Kim bilir belki de onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim." dedi.
 01 Mart 2021 07:22
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Trump, seçimden sonra ilk kez konuştu, 2024'e göz kırptı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez destekçilerine hitap etti.

Amerikan Muhafazakar Birliği (CPAC) 2021 etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Beni özlediniz mi? Bu kadar başarılı bir yolculuk daha olmadı. Dört yıl önce hep birlikte başlattık ve bu yolculuk henüz bitmedi. Yanınızda mücadele etmeye devam edeceğimi söylemek istiyorum. Yeni bir parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi Parti'miz var, yeniden birlik olacak ve hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Yeni bir parti kurmayacağım.

"YENİ PARTİ HABERLERİ SAHTE"

Sahte haberler. 'Hadi yeni bir parti kuralım, oyları bölelim ki hiç kazanamayasın.' Hayır, bununla ilgilenmiyoruz. Yeterince desteğimiz var. Hiç kimsenin daha önce duymadığı sayıları görüyoruz. Harika sayılar görüyoruz ve bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum.

Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Seçim münazaralarında bunlardan hiç bahsetmemişti. Gerçi neyden bahsettiğini de anlayamamıştık. Seçim kampanyası yalanlarla doluydu.

"BIDEN, ABD TARİHİNİN EN KORKUNÇ PERFORMANSINI SERGİLEDİ"

Joe Biden, modern tarihte en korkunç ilk bir ay performansına sahip ABD Başkanıdır. Bu doğru. Biden yönetimi iş karşıtı, aile karşıtı, sınır karşıtı, enerji karşıtı, kadın karşıtı ve bilim karşıtı olduğunu çoktan kanıtladı bile. Kısacık 1 ay içerisinde 'Önce Amerika'dan 'En son Amerika'ya geçtik. Bunu düşünebiliyor musunuz?

Kim bilir belki de onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim.

(Paris İklim Anlaşması) En temiz havaya, en temiz suya, ve pek çok şeye sahibiz. Neden yeniden bu anlaşmaya geri dönmemiz gerektiğini bilmiyorum.

Genç kadın ve kızlar, biyolojik olarak erkek olan kişilere karşı yarışmak zorunda bırakıldıkları için öfke duyuyorlar.
Anadolu Ajansı
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