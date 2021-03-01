Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Silivri'de cinnet getiren genç, üvey annesi ile öz annesini öldürdükten sonra intihar etti.
|01 Mart 2021 07:35
|+Aa- Yazdır
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı
01 Mart 2021 08:36
|Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi
01 Mart 2021 07:50
|'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı
01 Mart 2021 07:35
|Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti
28 Şubat 2021 17:34
|Polis babasının silahıyla oynayan çocuk kendisini vurdu
28 Şubat 2021 16:04
|Sokakta koronavirüs testi 300 TL! Çete lideri sosyal medya fenomeni
28 Şubat 2021 14:32
|Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
28 Şubat 2021 13:15
|150 yıllık tarihi kebapçıdan, çalışanlarına 7 milyon lira vurgun suçlaması
28 Şubat 2021 12:40
|Dolandırıcılardan yeni yöntem: 'İngilizce Eğitim Seti' dolandırıcılığı
28 Şubat 2021 12:04
|KADES bir kadının daha hayatını kurtardı
28 Şubat 2021 10:41