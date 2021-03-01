1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti

Silivri'de cinnet getiren genç, üvey annesi ile öz annesini öldürdükten sonra intihar etti.
 01 Mart 2021 07:35
+Aa- Yazdır
Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı
01 Mart 2021 08:36		 Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi
01 Mart 2021 07:50
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı
01 Mart 2021 07:35		 Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti
28 Şubat 2021 17:34
Polis babasının silahıyla oynayan çocuk kendisini vurdu
28 Şubat 2021 16:04		 Sokakta koronavirüs testi 300 TL! Çete lideri sosyal medya fenomeni
28 Şubat 2021 14:32
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
28 Şubat 2021 13:15		 150 yıllık tarihi kebapçıdan, çalışanlarına 7 milyon lira vurgun suçlaması
28 Şubat 2021 12:40
Dolandırıcılardan yeni yöntem: 'İngilizce Eğitim Seti' dolandırıcılığı
28 Şubat 2021 12:04		 KADES bir kadının daha hayatını kurtardı
28 Şubat 2021 10:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı08:31 - Memurun ödemelerini düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!08:25 - Burası Uludağ değil Hakkari! Terör gitti hayat geldi08:20 - Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu08:11 - Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı08:10 - Evin bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi buldu
08:03 - 'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'08:01 - 'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'07:59 - HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor07:50 - Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi07:49 - Mali müşavirler için arabuluculuk talebi07:45 - Kafe ve restoranlara şartlı izin
07:35 - Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti07:35 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı07:33 - ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi07:30 - Kanal İstanbul riskleri önleyecek07:22 - Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
07:22 - Trump, seçimden sonra ilk kez konuştu, 2024'e göz kırptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
Kabinede, il bazlı normalleşme planları görüşülecek
Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 2
pozii 2
1990 lı yılları anımsamak 1
cümbüş 2
kore dizisi 2
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 4
sobalı evde büyüyen çocuk 1
banjo 2
sisiyphos 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam