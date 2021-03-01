1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü kamuoyuna açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunda yer alan 3 ismin, raporun aynı internet sitesinde güncellenen ikinci versiyonunda silindiği ortaya çıktı.
 01 Mart 2021 07:33
+Aa- Yazdır
ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi

CNN'de yer alan habere göre DNI, cuma günü internet sitesine koyduğu 4 sayfalık raporu aynı gece kaldırdı ve yerine yenisi koydu.

Metin bölümünde herhangi bir değişikliğin olmadığı ikinci versiyonda, ilk raporda yer alan Abdulla Mohammed Alhoeriny, Yasir Khalid Alsalem ve İbrahim al-Salim adlı kişilerin isimlerinin silindiği ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre DNI, söz konusu durum nedeniyle ilgili soruya yanıt vermezken, Beyaz Saray da soruyu cevapsız bıraktı. Haberde, Abdulla Mohammed Alhoeriny'nin, Riyad'da istihbarat işlerinden sorumlu üst düzey bir generalin kardeşi olduğu bildirilirken, diğer iki ismin belirsiz olduğu kaydedildi.

Raporun ilk versiyonunda Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu bildirilen 21 isim yer alırken, 2. versiyonundaki isim sayısı 18'e inmiş oldu.

DNI'nın cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine Muhammed Bin Selman'ın onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi Bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
28 Şubat 2021 11:11		 Çoğu FETÖ'cü 20 bin Türk Yunanistan'a kaçtı
28 Şubat 2021 08:13
İkna çalışması sonucu 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu
27 Şubat 2021 18:21		 Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı
27 Şubat 2021 15:58
FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayeti algısında PKK'yla iş birliği tanık ifadesinde
27 Şubat 2021 14:05		 FETÖ'nün TSK yapılanmasında 123 şüpheliden 36'sı tutuklandı
27 Şubat 2021 13:29
Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
27 Şubat 2021 12:34		 FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans
27 Şubat 2021 09:51
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
27 Şubat 2021 06:40		 Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
27 Şubat 2021 06:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı08:31 - Memurun ödemelerini düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!08:25 - Burası Uludağ değil Hakkari! Terör gitti hayat geldi08:20 - Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu08:11 - Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı08:10 - Evin bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi buldu
08:03 - 'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'08:01 - 'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'07:59 - HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor07:50 - Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi07:49 - Mali müşavirler için arabuluculuk talebi07:45 - Kafe ve restoranlara şartlı izin
07:35 - Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti07:35 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı07:33 - ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi07:30 - Kanal İstanbul riskleri önleyecek07:22 - Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
07:22 - Trump, seçimden sonra ilk kez konuştu, 2024'e göz kırptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
Kabinede, il bazlı normalleşme planları görüşülecek
Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 şubat ayı sözlük üçüncüsü 1
Atomu parçalamak deyimi 3
masumlar apartmanı 1
şu an çalan şarkı 2
ed stafford ile sokakta 60 gün 1
ryan arcand 1
sobalı evde büyüyen çocuk 1
mai ve siyah 1
en sevdiğiniz gün 4
şile 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam