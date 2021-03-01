Mali müşavirler için arabuluculuk talebi

Yeşil pasaport

Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin sorunlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Serbest meslek erbabında KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalı. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalı. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmeli. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmeli.

Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalı. Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmeli. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmeli. YMM'lerin tasdikten, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir."