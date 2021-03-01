1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mali müşavirler için arabuluculuk talebi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlik hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimi yapılmasını ve mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesini talep etti.
 01 Mart 2021 07:49
+Aa- Yazdır
Mali müşavirler için arabuluculuk talebi

Yeşil pasaport

Kartaloğlu, Muhasebe Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin sorunlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Serbest meslek erbabında KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalı. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalı. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmeli. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmeli.

Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalı. Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmeli. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmeli. YMM'lerin tasdikten, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisler okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizdi
28 Şubat 2021 15:53		 Sağlık ordusunun kar motorlu melekleri kurtarma görevlerine hazır
28 Şubat 2021 11:16
'Hayalet tabur'un efeleri
28 Şubat 2021 08:04		 Mehmetçik, hayat kurtarmak için zor koşullarda eğitim alıyor
27 Şubat 2021 17:29
NASA'dan Türk profesöre ödül
27 Şubat 2021 15:39		 Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama yapıyor
24 Şubat 2021 14:53
Göçmen gitti doktor oldu
23 Şubat 2021 22:28		 Aile hekimleri hastaneleri solladı
22 Şubat 2021 08:02
Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar
21 Şubat 2021 17:51		 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu
21 Şubat 2021 17:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı08:31 - Memurun ödemelerini düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!08:25 - Burası Uludağ değil Hakkari! Terör gitti hayat geldi08:20 - Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu08:11 - Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı08:10 - Evin bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi buldu
08:03 - 'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'08:01 - 'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'07:59 - HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor07:50 - Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi07:49 - Mali müşavirler için arabuluculuk talebi07:45 - Kafe ve restoranlara şartlı izin
07:35 - Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti07:35 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı07:33 - ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi07:30 - Kanal İstanbul riskleri önleyecek07:22 - Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
07:22 - Trump, seçimden sonra ilk kez konuştu, 2024'e göz kırptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
Kabinede, il bazlı normalleşme planları görüşülecek
Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kars'ta bir alman köyü 1
Malakan 1
akrostiş 1
kırmızı oda 2
en sevdiğiniz gün 4
Cinsellik 2
arka sokaklar 2
Film seyretmenin insana katkısı 5
Ali mühendis 2
sisiyphos 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam