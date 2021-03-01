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Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi

İstanbul'da elebaşılığını Gürcü sosyal medya fenomeninin yürüttüğü çete, 300 dolara sahte negatif Kovid-19 raporu satıyordu. Polisin çökerttiği çeteye yönelik baskınlarda binlerce sahte Kovid-19 raporu ve yabancılara ait pasaportların fotokopileri ele geçirildi.
 01 Mart 2021 07:50
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Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul polisi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan yurtdışına çıkış yapmak üzere sunduğu Kovid-19 raporunun sahte çıkması üzerine gözaltına aldığı yabancı uyruklu kişinin ifadesinden yola çıkarak sahte rapor temin eden bir şebekeyi açığa çıkardı. Raporu satan yerin ve şüphelilerin telefon numarasına ulaşıp takip başlatan polis, farklı ülkelerden kişilerin de aralarında bulunduğu uluslararası bir yapılanma belirledi. Takibi derinleştiren polis, şebeke halinde faaliyet gösteren yapının elebaşının, dünya genelinde binlerce takipçisi bulunan Gürcü sosyal medya fenomeni Nugzar Merkuladze olduğunu tespit etti. Polis, şebeke yöneticilerinden Suriye uyruklu Muhammed T.'nin beyaz önlük giyerek doktor rolüne bürünüp müşterilerden sokakta veya bir turizm acentesinde sürüntü örneği aldığı, sonra herhangi bir laboratuvara veya hastaneye göndermeden örnekleri çöpe attığını belirledi.

Bakanlık amblemiyle

Sahte Kovid-19 raporunun hızlı yapılması ve sonra online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi için web sitesi kuran şebekenin, bu web sitesinde özel bir ekrandan bilgilerini girdikleri müşterilerine sahte negatif Kovid-19 raporu çıkardığı belirlendi. Raporun sunulacağı yerde zorlukla karşılaşmamak için rapora Sağlık Bakanlığı'nın amblemini ekleyen şebekenin, raporu da resmi rapora benzeterek imza ve kaşe kısmına aktif olarak görev yapan doktorların isimlerini yazdığı tespit edildi. Tespitlerin ardından 8 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, baskınlarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları, test kitleri, binlerce sahte Kovid-19 raporu ve yabancılara ait pasaport fotokopileri ele geçirdi. Aralarında şebeke elebaşı Nugzar Merkuladze, sahte doktor Muhammed T.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrolle bırakıldı.

Milyonlarca liralık vurgun

Kurdukları web sitesine turizm acentesi sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifreyle giriş yaptırdığı da belirlenen şebekenin, düzenlenen sahte Kovid-19 raporları karşılığında 150 - 300 dolar arasında para aldığı ve sonuçları müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderdiği belirlendi. Milyonlarca lira kazanç elde ettikleri ve 6-7 aydır aynı yöntemle sahte negatif Kovid 19 testi sattıkları belirlenen şebekenin müşterilerinin ise yurtdışına, hava ve karayoluyla çıkış yapmak isteyen yerli ve yabancılar olduğu öğrenildi.

Doktorlar şikayetçi olmuş

Çetenin başta Fatih Aksaray'da Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir seyahat acentesi olmak üzere, İstanbul'un değişik semtlerinde anlaştığı 9 ayrı seyahat acentesi üzerinden sahte Kovid-19 raporu hazırlayıp satarak, binlerce kişiyi Temmuz ayı itibariyla Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ile Avrupa ve Arap ülkelerine gönderdiği belirlendi. Müşterilerinden sokakta sürüntü alarak sözde test yapan şebekenin hazırladığı sahte raporlarda ismini kullandığı doktorların da şebekeden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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