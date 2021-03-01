HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor
|01 Mart 2021 07:59
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Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Meclis Adalet Komisyonu'nda bulunan toplam bin 336 fezlekeden, 955'i HDP milletvekillerine ait. Bir süredir başta MHP olmak üzere kapatılma yönünde taleplerin yükselmesi nedeniyle HDP parti kurulları harekete geçti. Kapatılma ve dokunulmazlıkların kaldırılması halinde yapılacakları görüşmek üzere cumartesi günü MYK toplantısı yapıldı. Dün ise MYK üyeleri ile tüm milletvekillerinin katıldığı ikinci bir toplantı ile olası senaryolara karşı partinin izleyeceği yol haritası belirlenmeye çalışıldı.
Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre, HDP yönetimi partinin kapatılmasını zayıf bir ihtimal olarak görüyor. Buna karşın yedekte tutulan ve TBMM'de Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile temsili sağlanan Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP)faaliyetlerine ağırlık veriliyor. DBP Doğu ve Güneydoğu illerinin yanı sıra faaliyetlerini kısa süre önce batı illerine taşımaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana'nın da aralarında yer aldığı kentlerde tabela astı. HDP'nin kapatılması halinde milletvekillerinin DBP'ye geçmesi bekleniyor.
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