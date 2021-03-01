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'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hükümet sistemi değişikliğiyle ilgili tartışmalar için, "Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasını da bunun içinde yapabilirsiniz, zaten o da bir anayasa tartışmasıdır" dedi
 01 Mart 2021 08:01
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'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'

Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Şentop, yeni anayasa ile ilgili süreçte kendisine görev düştüğünde devreye gireceğini belirterek şunları kaydetti:

"Hükümet sistemi tartışması yapanlar aslında bir anayasa tartışması yapıyor. Sistem değişikliği, ancak anayasa değişikliği ile olabilir. Dolayısıyla 'o sistem olmasın bu sistem olsun' tartışması yapıldığı sürece, Türkiye, adı konulmamış bir anayasa tartışması yaşıyor aslında. 'Sistem değişikliği yapalım, eskiye dönelim' demek geriye doğru bir tartışmadır, ama bunun, yeni anayasa tartışması içerisinde konuşulması ileriye dönük bir tartışma olacaktır. Türkiye'nin bütünlükçü bir bakış açısıyla, baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacı var."
Memurlar.Net
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