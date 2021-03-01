'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'
|01 Mart 2021 08:03
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Palandöken, açıklamasında, "Perakende Yasası" olarak bilinen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemelerin esnaf ve sanatkar için olumlu olacağını ifade etti.
Kanunun esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarının karşılayamadığını savunan Palandöken, "Bu yasa, esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli. Geçtiğimiz günlerde perakende sektörünü düzenleyen yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Buna göre, gıda sektöründeki zincir marketlerin açılış saatleri ile sattıkları ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler üzerine çalışılıyor" dedi.
'Haksız rekabet'
Palandöken, TESK olarak zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuarları, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışının yasaklanmasını talep ettiklerini bildirdi.
Tüm ürünleri satan zincir marketlerin 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, "Eğer bu ürünlerin satışına sınırlama getirilirse başta kasap, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci, hırdavatçı, züccaciye gibi çok sayıda meslek kolundaki esnafımız iş yapmaya başlar" dedi.
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