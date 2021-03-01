1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı

Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması, Yunan basınında yer buldu. Atina'da yayımlanan Yunan Kathimerini gazetesi, ihale duyurusunu "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" başlığıyla haberleştirdi.
 01 Mart 2021 08:11
+Aa- Yazdır
Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı

Haberde, Kahire hükümetince yayımlanan ihale haritasında, batıdaki bölgelerin Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasına göre belirlendiği, 28. meridyenin doğusunda yer alan bir parselin ise Türkiye'nin, Türkiye-Libya anlaşmasını imzalamasından birkaç gün önce BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son bulduğu belirtildi.

Kathimerini, Mısır hükümetinin, diğer bölgelerin yanı sıra Akdeniz'de hidrokarbonların değerlendirilmesine yönelik söz konusu duyurusunun, bölgesel aktörlerin Kıbrıs sorununun sürüncemede bulunmasından kaynaklanan karışıklıktan uzak durma çabalarının göstergesi olduğunu yazdı.

Haberde, "Mısır'ın bu tercihi, Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştiği yönünde bir unsur olarak değerlendirilmese de, Kahire'nin gelecekteki görüşmeler için kapıları açık tutmaya yönelik bilinçli bir tercihidir." ifadesine yer verildi.

Yunan The İndicator haber portalı da konuya ilişkin, "Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor" başlığını attı.

Portal, Mısır'ın, gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığına dair, Atina'nın diplomatik servislerine bilgiler geldiğini yazdı.

Mısır'ın Akdeniz'de, Süveyş Körfezi'nde ve çöl bölgesinde, 24 parsel için ihale duyurusunda bulunduğu aktarılan haberde, "Ancak sorun şu ki Akdeniz'deki parsellerden biri, ana hatları Yunanistan ile düzenlendiği şekliyle değil, Türkiye ile düzenlendiği gibi belirleniyor." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
01 Mart 2021 08:20		 HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor
01 Mart 2021 07:59
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
01 Mart 2021 01:21		 1 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Mart 2021 00:02
Türkiye'den Myanmar açıklaması!
28 Şubat 2021 23:50		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 28 Şubat paylaşımı
28 Şubat 2021 20:28
Vaka sayısı 6 gün sonra 9 binin altına düştü
28 Şubat 2021 19:08		 CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
28 Şubat 2021 17:47
'Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek'
28 Şubat 2021 17:45		 İstanbul'daki çöp sorunu, Maltepe Belediyesi'ndeki anlaşmayla bitti
28 Şubat 2021 17:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı08:31 - Memurun ödemelerini düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!08:25 - Burası Uludağ değil Hakkari! Terör gitti hayat geldi08:20 - Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu08:11 - Yunan basınından dikkat çeken Türkiye yazısı: Açık kapı08:10 - Evin bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi buldu
08:03 - 'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'08:01 - 'Baştan sona yenilenmiş bir anayasa gerekli'07:59 - HDP, yol haritası üzerinde çalışıyor07:50 - Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi07:49 - Mali müşavirler için arabuluculuk talebi07:45 - Kafe ve restoranlara şartlı izin
07:35 - Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti07:35 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı07:33 - ABD'nin Kaşıkçı raporundaki 3 isim, raporun ikinci versiyonunda silindi07:30 - Kanal İstanbul riskleri önleyecek07:22 - Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
07:22 - Trump, seçimden sonra ilk kez konuştu, 2024'e göz kırptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
Kabinede, il bazlı normalleşme planları görüşülecek
Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Kafe ve restoranlara şartlı izin
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çınar 1
halı yıkamak 2
2021 şubat ayı sözlük üçüncüsü 1
mai ve siyah 1
İlkokul öğretmenim 1
özgüven patlaması yaşayan insan 1
Malakan 1
hayırlı cumalar 1
Ali mühendis 2
katalizör 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam