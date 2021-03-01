1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı

Şanlıurfa'da yaşayan kuyumcu M.T., İstanbul'a gelerek internetten tanıştığı Emine K. ile buluştu. Emine K.'nın evine giden M.T.'nin, 3 kişi tarafından alıkonularak 95 bin lirası gasp edildi.
 01 Mart 2021 08:36
+Aa- Yazdır
Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan M.T. (41) sosyal medyada, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Emine K. (33) ile tanıştı. İnternet üzerinden sohbet eden ikili, İstanbul'da buluşmaya karar verdi. M.T., 21 Şubat'ta İstanbul'a gelir gelmez Emine K.'nin Sultanbeyli'deki evine gitti. M.T., 01.45 sıralarında eve girdiği sırada, kapıda 3 kişi belirdi. Bir kişi elindeki silahı M.T.'nin başına dayadı. Diğer ikisi darp etmeye başladı. M.T.'nin içerisinde banka kartları olan cüzdanını ve cebinde bulunan 1500 TL'yi alan gaspçılar kaçtı. Dışarı çıkan M.T., banka hesaplarını kontrol ettiğinde 93 bin 500 TL'sinin başka birinin hesabına aktarıldığını gördü. Hemen polisi arayarak yardım istedi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, M.T.'yi gasp eden çete üyelerini belirledi. Düzenlenen operasyonda, 5 suç kaydı olan Emine K. ile M.T.'nin başına silah dayayan 6 suç kaydı olan Mehmet O. (25), Ş.M. (17), N.O. (17), H.İ.M. (16) G.D. (17), Muhammed K. (23) ve para transferi yapılan Tarık K. (20) gözaltına alındı. Aramalarda, gasp edilen 640 TL ve olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olan 4 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 4 kişi sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

TELEFONLARI DELİL OLDU

Tekstil işçisi oldukları belirtilen ve sorguya alınan çete üyelerinin cep telefonlarında, başka mağdur kişilere ait işkence ve müstehcen görüntüler bulundu. Polis, mağdur 5 kişiye ulaşarak ifadelerini aldı. Diğer mağdurların bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Emine K., Ş.M., N.O., H.İ.M., Mehmet O., G.D. tutuklanarak cezaeevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Banka şubesini soyacaktı, ikna çalışması sonucu teslim oldu
01 Mart 2021 11:00		 Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı
01 Mart 2021 10:55
Gökçeada'da tim komutanını arama çalışmaları sürüyor
01 Mart 2021 10:28		 Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
01 Mart 2021 10:25
'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım
01 Mart 2021 09:22		 Hükümet düğmeye bastı, indirimli kentsel dönüşüm kredisinin detayları
01 Mart 2021 09:21
'Acılı çiğ köfte' nedeniyle çalışanı darbeden müşteri serbest bırakıldı
01 Mart 2021 08:41		 Sahte Kovid-19 raporu satan çete çökertildi
01 Mart 2021 07:50
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracı duvara ve polis aracına çarptı
01 Mart 2021 07:35		 Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
01 Mart 2021 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:16 - Polisler, mazeret tayin sonuçlarını bekliyor11:15 - Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu11:10 - İstanbul'a iki raylı sistem geliyor11:09 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi11:08 - Okul öncesi öğretmenleri 'bebek kütüphaneleri' oluşturmak için seferber oldu11:03 - Tarım Bakanlığı, geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdi
11:00 - Banka şubesini soyacaktı, ikna çalışması sonucu teslim oldu10:55 - Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı10:54 - Kamu lojman satışları için Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlandı10:48 - AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi10:40 - '2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'10:31 - Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
10:28 - Gökçeada'da tim komutanını arama çalışmaları sürüyor10:28 - Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var10:25 - Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
10:00 - MEB, kuralları netleştirmeli keyfiyete izin vermemeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
Kafe ve restoranlara şartlı izin
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Ödemeleri düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
BES'te yeni düzenlemeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akrostiş 1
bilimsel hesap makinesi 1
homeless 1
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 3
mart kapıdan baktırır 1
1990 lı yılları anımsamak 4
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
ryan arcand 1
evlilik çeteleri 1
özgüven patlaması yaşayan insan 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam