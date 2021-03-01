Şanlıurfalı kuyumcuya aşk tuzağı
|01 Mart 2021 08:36
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan M.T. (41) sosyal medyada, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Emine K. (33) ile tanıştı. İnternet üzerinden sohbet eden ikili, İstanbul'da buluşmaya karar verdi. M.T., 21 Şubat'ta İstanbul'a gelir gelmez Emine K.'nin Sultanbeyli'deki evine gitti. M.T., 01.45 sıralarında eve girdiği sırada, kapıda 3 kişi belirdi. Bir kişi elindeki silahı M.T.'nin başına dayadı. Diğer ikisi darp etmeye başladı. M.T.'nin içerisinde banka kartları olan cüzdanını ve cebinde bulunan 1500 TL'yi alan gaspçılar kaçtı. Dışarı çıkan M.T., banka hesaplarını kontrol ettiğinde 93 bin 500 TL'sinin başka birinin hesabına aktarıldığını gördü. Hemen polisi arayarak yardım istedi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, M.T.'yi gasp eden çete üyelerini belirledi. Düzenlenen operasyonda, 5 suç kaydı olan Emine K. ile M.T.'nin başına silah dayayan 6 suç kaydı olan Mehmet O. (25), Ş.M. (17), N.O. (17), H.İ.M. (16) G.D. (17), Muhammed K. (23) ve para transferi yapılan Tarık K. (20) gözaltına alındı. Aramalarda, gasp edilen 640 TL ve olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan yaşı küçük olan 4 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 4 kişi sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.
TELEFONLARI DELİL OLDU
Tekstil işçisi oldukları belirtilen ve sorguya alınan çete üyelerinin cep telefonlarında, başka mağdur kişilere ait işkence ve müstehcen görüntüler bulundu. Polis, mağdur 5 kişiye ulaşarak ifadelerini aldı. Diğer mağdurların bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Emine K., Ş.M., N.O., H.İ.M., Mehmet O., G.D. tutuklanarak cezaeevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
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