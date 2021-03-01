Boris Volfman: Bahar meyveleriyle ihracata bahar geldi

Market vitrinlerinden pazar tezgahlarına kadar her yer baharın gelişine hazırlanıyor. İlkbahar denince akla gelen ilk meyvelerden biri ise çilek. Özellikle çocuklar tarafından çok sevilen ve birçok endüstriyel alanda ana malzeme olarak kullanılan çilek Türkiye'de üretilip dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Üstelik bu ihracat yıldan yıla büyük bir ivme ile artıyor. Türk çileğinin dünyanın pek çok bölgesinden büyük talep gördüğünü söyleyen Boris Volfman, bahar meyvelerinin ihracatıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

İhracat gelirleri %40 arttı

Çileğin gerek iç pazarda gerekse dış pazarda çok talep gören bir meyve olduğunu söyleyen Boris Volfman, "Bu durum çilek ihracatından oldukça yüksek oranda gelir elde edilmesini sağlıyor. 2019 yılında Türkiye dünyanın birçok farklı ülkesine 33.635.920 dolar değerinde çilek ihracatı gerçekleştirdi. 2020 yılında ise bu rakam neredeyse %40 oranında arttı. 2020 yılı çilek ihracatı geliri 45.423.865 dolar olarak gerçekleşti. Her ne kadar oran bazında büyük sıçramalar yaşansa da Türk çileği hala dünyada istediği konumu elde edebilmiş değil. Çok büyük bir pazar olan çilek pazarından yeterli pay almak için Türkiye'nin önünde uzun bir yol var." dedi.

Batılı ülkelerden talep yoğun

Tarımsal ürün ihracatı denince Türkiye'nin en büyük müşterisi olarak akla Rusya ve Irak gibi ülkeler gelse de, çilek konusunda durumun farklı olduğunu dile getiren Boris Volfman, "Çilek ihracatında öne çıkan ülkeler ABD, Almanya, Kanada gibi batılı ülkeler olarak göze çarpıyor. 2019 yılında Türkiye'den en çok çilek ihracatı 6.917.283 dolarlık gelir ile Almanya'ya gerçekleştirildi. Almanya'nın ardından ikinci sırada ise 5.803.969 dolarlık ihracat ile Kanada geliyor. Üçüncü sırada ise aynı zamanda dünyanın en büyük çilek ithalatçısı konumunda bulunan ABD 5.374.126 dolar ile yer alıyor. 2019 yılına dair en dikkat çeken istatistiklerden biri ise Rusya'ya herhangi bir çilek ihracatının yapılmamış olması. 2020 yılında en çok çilek ihracatı yapılan ülke 12.460.469 dolar ile ABD olurken ikinci sırada 10.081.813 dolar ile Almanya ve 5.286.098 dolar ile üçüncü sırada Kanada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye istenilen konumda değil

Türkiye hala çilek üretimi ve ihracatında istediği konuma ulaşamadığını belirten Boris Volfman, "Fakat verimli toprakları ve tarım alanında yaptığı atılımlar ile büyük potansiyeller taşıyor. Bu durum da önümüzdeki on yılda Türkiye'nin çilek başta olmak üzere pek çok üründe dünyada önemli konumlara geleceğini gösteriyor. Şu an için dünya çilek ithalatında ilk sırada bulunan ülke ABD, ikinci sırada Kanada ve üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor. Bu ülkeler aynı zamanda Türkiye'nin de en çok çilek ihracatı yaptığı üç ülke konumunda bulunuyor. Dördüncü sırada Fransa ve beşinci sırada ise İngiltere yer alıyor." dedi.

Boris Volfman, "Dünya çilek ihracatında ise birinci sırada bir Akdeniz ülkesi olan İspanya yer alıyor. İkinci sırada ABD ve üçüncü sırada ise Meksika yer alıyor. Dördüncü sırada dünyanın en büyük tarımsal ürün ihracatçılarından olan Hollanda yer alırken beşinci sırada ise Belçika yer alıyor. Türkiye ise henüz dünya çilek ihracatında ilk ona girebilmiş değil. Fakat ihracat rakamlarında durum böyle olsa da Türkiye çilek üretiminde dünyada ilk beş sırada yer alıyor. Yapılacak çalışmalar ile üretim daha da arttırılarak hem iç pazarın talebinin karşılanması hem de ihracata daha çok ağırlık verilmesi planlanıyor." dedi.

Türkiye'de çileğin üretim merkezi Mersin

Türkiye'nin birçok şehrinde çilek yetişse de çilek denildiğinde akla gelen ilk şehrin Mersin Olduğunu söyleyen Boris Volfman, "Mersin şehri Türkiye'nin çilek üretiminin ortalama %40'ını tek başına karşılıyor. Mersin'in hemen ardından bir başka Akdeniz şehri olan Antalya ikinci sırada yer alıyor. Bu şehirler haricinde Bursa ve Manisa gibi şehirler de çilek üretiminde önde gelen şehirler olarak göze çarpıyor." şeklinde konuştu.