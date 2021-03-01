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Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan uyuyan hücreleri bir bir deşifre ediliyor. TSK'da örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen 10 bin personel hakkında soruşturma yürütülüyor. Kara Kuvvetleri'nden bin 563, Deniz Kuvvetleri'nden 322, Hava Kuvvetleri'nden 511 olmak üzere toplam 2 bin 396 kişi açığa alınmış durumda.
 01 Mart 2021 09:30
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Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yurt çapında yürütülen soruşturmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve soruşturma birimlerinden elde edilen son veriler, örgütün TSK'daki varlığının sürdürdüğünü gösterdi. Özellikle İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan ve 'uyuyan hücre' olarak tabir edilen TSK'daki örgüt üyelerine dikkat çekmişti. Elde edilen son verilere göre, darbe girişimine katılmayıp haklarında FETÖ soruşturması yürütülen 10 bin 836 TSK personeli bulunuyor. Bunlardan 5 bin 887'i Kara Kuvvetleri (KKK), 3 bin 802'si Deniz Kuvvetleri (DKK), bin 147'si ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na (HKK) mensup durumda. Hakkında soruşturma yürütülen 10 bin 836 TSK personelinden, sadece 60'ı hakkında darbe girişimine katıldığı şüphesiyle soruşturma yürütülmesi dikkat çekiyor. Bu isimler arasında Kara Kuvvetleri'nden 5 general yer alırken, 4'ünün FETÖ mensubu kişi ve kuruluşlarla irtibatı olduğu, birinin ise FETÖ soruşturması kapsamında alınan ifadelerde adının geçtiği öğrenildi.

TESPİT EDİLDİLER

İhraç edilen isimler arasında darbe girişimine iştirak edenler, darbe girişimine iştirak ettiği şüphesi bulunanlar, FETÖ mensubu kişi ve kuruluşlarla telefon irtibatları tespit edilenler, 2010 KPSS Sınavı soruşturmasında eşleri şüpheli olanlar, idari tahkikat sonucu tespit edilenler, istihbarat kaynakları tarafından tespit edilenler, tutuklu ve gözaltı kararı sonucu hakkında olumsuz kanaat edinenler ve FETÖ soruşturmalarında alınan ifadelerde adı geçen isimler yer alıyor. Kara Kuvvetleri'nden 303, Deniz Kuvvetleri'nden 76, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 458, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ise 32 kişi olmak üzere toplam 869 kişigörevden uzaklaştırıldı.

TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Ayrıca 4 bin 90 askeri lise öğrencisi, 6 bin 140 Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi 6 bin 179 lisans düzeyinde askeri öğrenci olmak üzere toplamda 16 bin 409 askeri öğrencinin TSK ile ilişiği kesildi.

2 BİN 396 KİŞİ AÇIKTA

AÇIĞA alınan güncel TSK personeli sayısı ise şu şekilde; Kara Kuvvetleri'nden bin 563, Deniz Kuvvetleri'nden 322, Hava Kuvvetleri'nden 511 olmak üzere toplam 2 bin 396 kişi.

21 BİN 181 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

MSB ve ve soruşturma birimlerine göre; darbe girişiminden itibaren KKK'dan 10 bin 914 kişi, DKK'dan 4 bin 350 kişi, HKK'den ise 5 bin 712 kişi olmak üzere toplam 21 bin 181 kişi ihraç edildi. Hakkında işlem yapılan ve tutuklanan kişi sayısı 6 bin 318 olurken, tutuklulardan 5 bin 568'inin ihraç edildiği, 289'unun emekli, 79'unun sözleşmesi fesh edilen, 382'sinin ise ihraç edilmeyen kişilerden oluştuğu öğrenildi.

Mustafa Sait Özkan
Sabah
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