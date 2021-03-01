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Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor

Vergi, prim, idari ceza, öğrenim kredisini yapılandıranlar rahat bir nefes aldı. İlk iki taksitin önemli olduğu yapılandırmada ilk taksit ve peşin ödeme süresi de bugün doluyor. Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar için vergi daireleri hafta sonu da mesai yaptı. Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulurken vergiler için büyük yoğunluk yaşandı
 01 Mart 2021 08:54
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Borç yapılandırmasında süre bugün doluyor

Devlete olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredisi borçlarını yapılandıran 10 milyon vatandaş nefes alırken, ilk taksit ve peşin ödeme süresi bugün doluyor. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin bugün yatırılması zorunlu. Bu yıl uygulanmaya başlayan değerli konut vergisinin ilk taksitinin de bugün akşama kadar yatırılması gerekiyor.

Ocak ayına ilişkin kurumlar vergisi mükelleflerinin turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi için de son gün. Borçları otomatik olarak silinen Bağ- Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da bu ay başlıyor.

BÜYÜK YOĞUNLUK VAR

Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar için vergi daireleri hafta sonu da mesai yaptı. Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulurken vergiler için büyük yoğunluk yaşandı.

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında ilk taksitin bugün akşama kadar ödenmesi gerekirken, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin de geçen yıla ilişkin gelir vergisi beyanı ve ilk taksit ödemesini bugün yapması büyük önem taşıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak.

BEYANNAME VERİLECEK

Bu yılın ocak ayına ait, kurumlar vergisi mükellefleri için turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi de bugün doluyor. Taksici, terzi, berber, tamirci gibi basit usulde vergilendirilen mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün verecek.

Defterbeyan sistemi üzerinden beyanname oluşturulabilecek. Geçen yılın kazançlarına ilişkin beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi bugün birinci taksiti yatırılmak üzere iki taksit olarak ödenecek.

BAĞ-KUR'LUYA AYLIK MART AYINDA

BORÇLULARA birçok avantaj sağlayan yapılandırmada, Bağ-Kur primleri için, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Vatandaşlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

Bağ-Kur borcu olup da başvuru dilekçesi vermeyenlerin prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi. Daha önceden dilekçe vermeyip de koşulları sağlayanların aylıkları mart ayından itibaren başlatılıyor.

KDV'DE YENİ DÜZEN

HAZiNE ve Maliye Bakanlığı'nca KDV uygulamasında yapılan yeni düzenleme de bugün uygulamaya giriyor. Bakanlık, KDV'deki kısmi kesinti uygulamasının kapsamını genişletti.

Reklam hizmetlerinde, kara yoluyla yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV'deki kısmi kesinti uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi. Kamu kurumları, bankalar, sendikalar, üst kuruluşlar, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haber işletmecileri, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeden doğrudan Gelir İdaresi'ne ödeyecek.

DEĞERLİ KONUTTA İLK TAKSİT

BU yıl uygulanmaya başlanan değerli konut vergisi, bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için ödeniyor.

Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemesinin de bugün yapılması gerekiyor, ikinci taksit de ağustos ayı sonunda yatırılacak. Ücret geliri elde eden hizmet erbabının bu yıl ödeyeceği gelir vergisi ilk taksitinin ödeme işleminin de bugün yapılması gerekiyor.

Hazal Ateş
Sabah
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