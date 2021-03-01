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'Dur' ihtarına uymadı, patlak lastikle 2 kilometre kaçtı; Bekçileri hasım sandım

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan bekçi ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü patlak lastik üzerinde 2 kilometre kaçtı.
 01 Mart 2021 09:22
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Yakalanacağını anlayınca otomobilden inerek yaya olarak koşarak kaçmaya çalışan Uğur M. (34), park halindeki araçların arasında saklanırken yakalandı. Yapılan aramada üzerinde silah ve bıçak ele geçirilen Uğur M. "Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım." dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi, Cici Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekipleri Gülbahçe Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde seyreden Uğur M. yönetimindeki 16 FD 750 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bekçilerin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen bekçi ekipleri de şüpheli aracın peşine düştü.

PATLAK LASTİKLE JANT ÜZERİNDE 2 KİLOMETRE KAÇTI

Şüphelinin İstanbul Yolu Caddesi istikametine kaçışını önlemek isteyen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Kovalamaca sırasında 2 lastiği patlayan ve jant üzerinde kaçmaya devam eden Uğur M., ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Uğur M., araçtan inerek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Bölgede önlem alan ekipler, sokakları didik didik aradı. Uğur M. bir süre sonra Bahar Mahallesi, Cici Sokak'ta park halindeki otomobillerin arasında gizlenerek saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

b>ÜZERİNDE TABANCA VE BIÇAKLA YAKALANDI

Yapılan aramada üzerinde tabanca ile bıçak ele geçirilen Uğur M. "Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım" diyerek kendisini savundu.

Şüphelinin otomobili detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Uğur M. gözaltına alındı.
DHA
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