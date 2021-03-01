ÖSYM'den YKS son başvuru günü hatırlatması
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için son başvuru gününün yarın olduğu hatırlatması yapıldı.
|01 Mart 2021 09:26
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ÖSYM: "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek."
2021-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/eMYccIYf00ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 1, 2021
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