Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı

Sağlık durumu ağırlaşan Yenici yoğun bakıma kaldırıldı.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs şoku yaşandı. Çekimleri Adana'da süren dizinin Saniye'si Selin Yeninci koronavirüse yakalandı.

Temiz Magazin'in haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Dizinin yapımcısından ve Selin Yeninci'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

SELİN YENİCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.