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Dolar/TL Mart ayına düşüşle başladı

Dolar/TL, tahvil piyasalarına gelen müdahale ve dengelenmeyle beraber yeni haftaya düşüşle başladı. Türk Lirası, geçen hafta dolara karşı 2018'den sonraki en büyük haftalık değer kaybını yaşamıştı.
 01 Mart 2021 09:48
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Dolar/TL Mart ayına düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,34907,3500
Avro8,87908,8800
Sterlin10,220010,2700
ANKARA
ABD Doları7,32007,3800
Avro8,84008,9100
Sterlin10,170010,3700
Anadolu Ajansı
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