Dolar/TL Mart ayına düşüşle başladı
Dolar/TL, tahvil piyasalarına gelen müdahale ve dengelenmeyle beraber yeni haftaya düşüşle başladı. Türk Lirası, geçen hafta dolara karşı 2018'den sonraki en büyük haftalık değer kaybını yaşamıştı.
|01 Mart 2021 09:48
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