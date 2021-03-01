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Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknede 2 kişi öldü.
|01 Mart 2021 10:25
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Alınan bilgiye göre, Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı.
Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.
K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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