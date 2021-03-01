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Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var

Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor.
 01 Mart 2021 10:28
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Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var

Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi.

Ünlü sanatçı da sevenlerine seslendi: Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım'

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Dün sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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