Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var
|01 Mart 2021 10:28
|+Aa- Yazdır
Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi.
Ünlü sanatçı da sevenlerine seslendi: Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım'
Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Dün sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı
01 Mart 2021 09:31
|Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de
27 Şubat 2021 10:32
|TRT'de, MİT destekli Teşkilat dizisi başlıyor
26 Şubat 2021 21:23
|Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı
25 Şubat 2021 22:01
|Çiftlik Bank dizi oluyor: Tosun
22 Şubat 2021 16:46
|Bu sözler çok tartışılır: Zeki Müren Türk müziğini katletti
22 Şubat 2021 09:45
|Kenan İmirzalioğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacak iddiası
22 Şubat 2021 08:13
|Rubato grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı
20 Şubat 2021 21:58
|Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'O eski halinden eser yok şimdi' diyor!
19 Şubat 2021 11:23
|Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
17 Şubat 2021 08:18