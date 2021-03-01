'2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması
|01 Mart 2021 10:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "2021 yılında temel önceliğimiz fiyat
istikrarının sağlanması."
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk."
Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir
bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."
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