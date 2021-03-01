AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi
AK Parti'li milletvekilleri bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
|01 Mart 2021 10:48
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AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu
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