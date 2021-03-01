1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi

AK Parti'li milletvekilleri bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
 01 Mart 2021 10:48
+Aa- Yazdır
AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi

AK Parti milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklini TBMM Başkanlığına sundu

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te grubu bulunan 5 partiden küresel iklimle ilişkili ortak önerge
26 Şubat 2021 08:25		 TSK Personel Kanunundaki değişiklikler Genel Kurulda kabul edildi
18 Şubat 2021 22:52
Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak
17 Şubat 2021 22:28		 Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi kabul edildi
17 Şubat 2021 20:24
Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili kanun teklifi TBMM'de
11 Şubat 2021 18:02		 Trende bisiklet krizi TBMM'ye taşındı
05 Şubat 2021 08:24
Yaşı 40'ı aşan komandoya yeni kadro
29 Ocak 2021 09:10		 İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasını düzenleyen kanun teklifi kabul edildi
29 Ocak 2021 07:28
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili hükümleri içeren teklifi kabul edildi
28 Ocak 2021 23:50		 Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
28 Ocak 2021 08:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:16 - Polisler, mazeret tayin sonuçlarını bekliyor11:15 - Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu11:10 - İstanbul'a iki raylı sistem geliyor11:09 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi11:08 - Okul öncesi öğretmenleri 'bebek kütüphaneleri' oluşturmak için seferber oldu11:03 - Tarım Bakanlığı, geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdi
11:00 - Banka şubesini soyacaktı, ikna çalışması sonucu teslim oldu10:55 - Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı10:54 - Kamu lojman satışları için Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlandı10:48 - AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi10:40 - '2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'10:31 - Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
10:28 - Gökçeada'da tim komutanını arama çalışmaları sürüyor10:28 - Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var10:25 - Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
10:00 - MEB, kuralları netleştirmeli keyfiyete izin vermemeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
Kafe ve restoranlara şartlı izin
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Ödemeleri düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
BES'te yeni düzenlemeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abdullah doğanay,ömer arık 1
özgüven patlaması yaşayan insan 1
zeki olmak 1
burun estetiği 1
önümüzdeki aylara bakacağız 1
1990 lı yılları anımsamak 4
akrostiş 1
kaos 1
Mr.Sunsine 1
ryan arcand 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam