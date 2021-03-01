Kamu lojman satışları için Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlandı
|01 Mart 2021 10:54
|+Aa- Yazdır
Emsallerinden çok daha düşük fiyatlarla satılması nedeni ile ucuz ev sahibi olmak isteyen kişiler lojman satış ilanlarını yakından takip ediyor. Yine kamu konutları KDV'den, satış ve devir işlemlerinde düzenlenen vergi ve harçlardan muaf tutulması, 5 sene emlak vergisi ödenmemesi gibi pek çok avantaj sunuyor.
Kamu lojman satışları il ve ilçelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları, Emlak-Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleri tarafından veriliyor. Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlanmaya başlarken farklı şehirlerde bulunan kamu lojmanları, dükkanlar ve arsalar satışa çıktı.
Yayımlanan ilanlarda kamu konutları için dolu olarak belirtilen taşınmazlarda satın alma önceliği içerisinde bulunan memura verilecek. Memurun satın almak istemediği konutlar için başvuru hakkı vatandaşa geçecek. Durumu boş olarak ilanda yer verilen kamu lojmanları için ise isteyen herkes başvuruda bulunabilecek.
Söz konusu konutlarda isteyen kişiler yüzde 25 peşinat verirken kalan tutarı ise taksitle ödeyebilecek. Kredi ile almak isteyen kişiler için bankaların lojman satışına özel olarak verilen konut kredisi kampanyalarının da yararlanma imkanı sunulacak.
Milli Emlak satılık kamu konutları, arsa ve dükkan satışı ihale ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boris Volfman: Bahar meyveleriyle ihracata bahar geldi
01 Mart 2021 08:15
|Ramazan paketi çeşitleri nelerdir?
25 Şubat 2021 12:09
|Mayasante İzmir Dr. Osman Baş: Fransız askısı hakkında detaylar
23 Şubat 2021 13:33
|Doğru saç ekimi planlaması nasıl yapılır?
22 Şubat 2021 08:46
|Bankalardan kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları
16 Şubat 2021 11:14
|Villa turizmi ile tatilde yeni bir dönem başlıyor
15 Şubat 2021 11:01
|Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
15 Şubat 2021 00:00
|Halı ve kilim seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
12 Şubat 2021 14:56
|Ekonomik fiyata İnstagram Türk takipçi satın almak için
09 Şubat 2021 15:32
|Senetle mobilya alabilme fırsatı
01 Şubat 2021 11:32