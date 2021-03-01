Kamu lojman satışları için Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlandı

Emsallerinden çok daha düşük fiyatlarla satılması nedeni ile ucuz ev sahibi olmak isteyen kişiler lojman satış ilanlarını yakından takip ediyor. Yine kamu konutları KDV'den, satış ve devir işlemlerinde düzenlenen vergi ve harçlardan muaf tutulması, 5 sene emlak vergisi ödenmemesi gibi pek çok avantaj sunuyor.

Kamu lojman satışları il ve ilçelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları, Emlak-Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleri tarafından veriliyor. Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlanmaya başlarken farklı şehirlerde bulunan kamu lojmanları, dükkanlar ve arsalar satışa çıktı.

Yayımlanan ilanlarda kamu konutları için dolu olarak belirtilen taşınmazlarda satın alma önceliği içerisinde bulunan memura verilecek. Memurun satın almak istemediği konutlar için başvuru hakkı vatandaşa geçecek. Durumu boş olarak ilanda yer verilen kamu lojmanları için ise isteyen herkes başvuruda bulunabilecek.

Söz konusu konutlarda isteyen kişiler yüzde 25 peşinat verirken kalan tutarı ise taksitle ödeyebilecek. Kredi ile almak isteyen kişiler için bankaların lojman satışına özel olarak verilen konut kredisi kampanyalarının da yararlanma imkanı sunulacak.

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