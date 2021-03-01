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Banka şubesini soyacaktı, ikna çalışması sonucu teslim oldu
Diyarbakır'da bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı
|01 Mart 2021 11:00
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Diyarbakır'da bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi'ndeki bir banka şubesinde silahlı soygun ihbarının alınması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine intikal eden ekipler, kurusıkıdan bozma silahla soygun girişiminde bulunan 36 yaşındaki L.Y'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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