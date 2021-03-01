1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 56,71'e yükselerek, su miktarı 492 milyon metreküpe ulaştı.
 01 Mart 2021 11:09
+Aa- Yazdır
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 37,55 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,23 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 56,71 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72,27, Terkos'ta yüzde 52,38, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 58,64, Büyükçekmece'de yüzde 58,22, Ömerli'de yüzde 68,14, Darlık'ta yüzde 64,00, Elmalı'da yüzde 64,17, Kazandere'de yüzde 61,77 ve Pabuçdere'de yüzde 40,06 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

- Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,19, 2007'de yüzde 54,92, 2008'de yüzde 35,50, 2009'da yüzde 78,78, 2010'da yüzde 97,69, 2011'de yüzde 92,85, 2012'de yüzde 88,89, 2013'te yüzde 84,62, 2014'te yüzde 29,43, 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,30, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de ise yüzde 63,87 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu
01 Mart 2021 11:15		 İstanbul'a iki raylı sistem geliyor
01 Mart 2021 11:10
Ödemeleri düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!
01 Mart 2021 08:31		 Burası Uludağ değil Hakkari! Terör gitti hayat geldi
01 Mart 2021 08:25
Evin bahçesinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi buldu
01 Mart 2021 08:10		 Kafe ve restoranlara şartlı izin
01 Mart 2021 07:45
Kanal İstanbul riskleri önleyecek
01 Mart 2021 07:30		 Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
01 Mart 2021 07:22
Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
01 Mart 2021 06:30		 Kabinede, il bazlı normalleşme planları görüşülecek
01 Mart 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:16 - Polisler, mazeret tayin sonuçlarını bekliyor11:15 - Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu11:10 - İstanbul'a iki raylı sistem geliyor11:09 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi11:08 - Okul öncesi öğretmenleri 'bebek kütüphaneleri' oluşturmak için seferber oldu11:03 - Tarım Bakanlığı, geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdi
11:00 - Banka şubesini soyacaktı, ikna çalışması sonucu teslim oldu10:55 - Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı10:54 - Kamu lojman satışları için Mart ayına özel yeni ilanlar yayımlandı10:48 - AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi10:40 - '2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'10:31 - Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
10:28 - Gökçeada'da tim komutanını arama çalışmaları sürüyor10:28 - Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var10:25 - Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
10:00 - MEB, kuralları netleştirmeli keyfiyete izin vermemeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
Kafe ve restoranlara şartlı izin
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
Ödemeleri düzenleyen zam kararnamesi hala çıkmadı!
Mutasyonlu virüste hastalık ağır değil
BES'te yeni düzenlemeler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Metil alkol 1
toycular 1
Abdullah doğanay,ömer arık 1
Atomu parçalamak deyimi 3
sözlükte 200.konuyu açma seviyesine ulaşmak 3
önümüzdeki aylara bakacağız 1
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 2
Film seyretmenin insana katkısı 5
şu an çalan şarkı 2
akrostiş 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam