Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK mensubu 9 kişi yakalandı
Hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı
|01 Mart 2021 11:25
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MSB: Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişi yakalandı
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