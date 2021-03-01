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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.
 01 Mart 2021 11:28
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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş ve ilçelerinin yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan kar nedeniyle Muş merkezde 26, Bulanık 15, Malazgirt 14 ve Varto ilçesinde 10 köy olmak üzere 65 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Rençber, ayrıca acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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