Dünyaca ünlü Bingöl balı alırken prolin değerine bakılmalı
|01 Mart 2021 11:55
|+Aa- Yazdır
Bingöl bölgesinde üretilen ve uluslararası yarışmalara gönderilen Bingöl Balları, Türkiye çapında birincilik, dünya çapında ise ikincilik ödülü almıştır.
İstanbul'da 2017 yılında gerçekleşen kongrede 120 ülke arasından Bingöl yayla balı kalitesiyle ikinci seçilmiştir.
Dünya birinciliği ise sadece "nem oranı fazlalığı" nedeniyle kaçırılmıştır. Kongreye 300 çeşit bal gönderilmiştir.
30 yıldır Bingöl'de üreticilik yapan Bedri Sağdıç, Bingöl balının, Bingöl'lü üreticilerinden alınması gerektiğini, merdiven altı veya Bingöl'de dahi ticari işletmesi olmayan kişilerden alınmaması gerektiğini belirtti.
Bingöl Balı için her yıl düzenli olarak Bingöl'den Analiz raporu aldıklarını belirten Sağdıç "Bir balda en önemli değer Prolin değeridir. Balın prolin değeri, altındaki 24 ayar gibidir. Prolin değerinin 300'den yüksek olması aranmaktadır. Gölbal markalı ballarımızda bu miktar tam 3 katı çıkmıştır. Rapordan görüleceği üzere ürünlerimizde ticari glukoz bulunmamaktadır. C13/C4 değerleri şeker kullanılıp kullanılmadığını göstermektedir. Yüzde 7'den fazla olmaması şartı var iken bizim ballarımızda bu oran eksidir." dedi.
Bingöl Balı, Bingöl kara kovan balı, bingöl yayla balı ve bingöl kavurması ürünlerine ulaşmak için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisler, mazeret tayin sonuçlarını bekliyor
01 Mart 2021 11:16
|Yüz yüze eğitim kararı verilen üniversitelerde, aşılamaya öncelik tanınmalı
01 Mart 2021 00:08
|2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
01 Mart 2021 00:04
|Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı
25 Şubat 2021 14:03
|Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
18 Şubat 2021 14:20
|100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
18 Şubat 2021 11:39
|Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2,5 yıldır personel yönetmeliklerini değiştirmedi
17 Şubat 2021 10:02
|TÜİK görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
16 Şubat 2021 08:22
|Haftalık il vaka sayısı tablosu nasıl açıklanıyor?
16 Şubat 2021 02:12
|Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselmesinde neler değişti?
13 Şubat 2021 10:44