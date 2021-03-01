Dünyaca ünlü Bingöl balı alırken prolin değerine bakılmalı

Bingöl bölgesinde üretilen ve uluslararası yarışmalara gönderilen Bingöl Balları, Türkiye çapında birincilik, dünya çapında ise ikincilik ödülü almıştır.

İstanbul'da 2017 yılında gerçekleşen kongrede 120 ülke arasından Bingöl yayla balı kalitesiyle ikinci seçilmiştir.

Dünya birinciliği ise sadece "nem oranı fazlalığı" nedeniyle kaçırılmıştır. Kongreye 300 çeşit bal gönderilmiştir.

30 yıldır Bingöl'de üreticilik yapan Bedri Sağdıç, Bingöl balının, Bingöl'lü üreticilerinden alınması gerektiğini, merdiven altı veya Bingöl'de dahi ticari işletmesi olmayan kişilerden alınmaması gerektiğini belirtti.

Bingöl Balı için her yıl düzenli olarak Bingöl'den Analiz raporu aldıklarını belirten Sağdıç "Bir balda en önemli değer Prolin değeridir. Balın prolin değeri, altındaki 24 ayar gibidir. Prolin değerinin 300'den yüksek olması aranmaktadır. Gölbal markalı ballarımızda bu miktar tam 3 katı çıkmıştır. Rapordan görüleceği üzere ürünlerimizde ticari glukoz bulunmamaktadır. C13/C4 değerleri şeker kullanılıp kullanılmadığını göstermektedir. Yüzde 7'den fazla olmaması şartı var iken bizim ballarımızda bu oran eksidir." dedi.

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