Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 168 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Iğdır ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 168 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
|01 Mart 2021 11:59
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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 135 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 27, Kars'ta ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, bu illerde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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