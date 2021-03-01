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Mardin'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
|01 Mart 2021 12:10
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 10 Şubat'ta Midyat Yolu Caddesi Kışla Camisi önünde ziyaret ettiği bir iş yerinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve iş insanı olduğu öğrenilen Oktay Mungan, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Mungan, iki kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mardin'e sevk edilmişti.
Saldırıya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanmıştı.
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