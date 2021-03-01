Antalya Başsavcılığı: Engelli kişiye saldıran baba oğul tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kepez ilçesinde engelli vatandaşı darbederek ölümüne neden oldukları ileri sürülen baba ve oğlunun tutuklandığını, soruşturmanın detaylı ve titiz şekilde sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında da yer alan Antalya'da engelli vatandaşın darbedilmesi ve hastanede yaşamını yitirmesi olayına ilişkin şüpheli baba ile oğlunun tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler baba-oğul N.Y ve A.Y tutuklanmış olup, kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

- Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba ile oğlu serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılardan baba N.Y. tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Darbedilen Kara'nın dün hayatını kaybetmesi sonrası yeniden gözaltına alınan A.Y. de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.