Online asker mevlidi düzenlediler
|01 Mart 2021 12:55
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Mersin Toroslar Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahpaz'ın oğlu Alperen Şahpaz için online asker mevlidi yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye eski Başkanı Hamit Tuna ile askerin yakınlarının katıldığı mevlit, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Avustralya'da yaşayan askerin kuzeni Yasin Göngör'ün online bağlantı ile Kuran-ı Kerim okuduğu mevlitte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz gence hayırlı tezkereler diledi. Mevlid-i Şerif'te, mesafelerin, gönüllerin bir olmasına engel olmadığı belirtildi.
Başkan Yılmaz, online mevlidin ardından vatani görevini yapacak olan Şahpaz'a, Toroslar Belediyesi olarak hazırlattıkları asker setini takdim ederek, heyecanını yürekten paylaştıklarını belirtti. Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Genç kardeşimiz Alperen'i vatani görevini yapmak üzere Toroslar'dan uğurluyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim görevini yapıp dönmesini diliyorum. Allah tüm askerlerimizin yolunu bahtını açık eylesin" diye konuştu.
Alperen Şahpaz da kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti
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