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CHP'den istifa eden Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar hakkında komplo kurulduğunu öne sürdü. Sancar "Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım" ifadelerini kullandı.
 01 Mart 2021 12:58
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CHP'den istifa eden Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, çıkan söylentiler üzerine, hakkında komplo kurulduğunu söyledi.

Sancar'ın, partisinden istifa etmesi üzerine sosyal medya adresinden 'alkış' ikonuyla birlikte 'kutluyorum' diye tweet atan Gökçek, daha sonra "Tweetimi sildim. Onurlu bir istifa değilmiş... Felaket ötesi..." diye paylaşımda bulundu.

Sancar, Gökçek'in paylaşımı ve ardından sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili Şifre Haber Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk'e konuştu.

Öztürk'ün İstanbul Ataşehir- Bodrum ve Kuşadası üçgeninde yolsuzluk, tecavüz ve kaset söylentileri konusundaki soruları üzerine "Komplo var, bu komployu da biz bozacağız" diyen Sancar şöyle konuştu:

"Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları. Eşcinsellik iddiaları. Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar.
'Her türlü iftiraya belgeleriyle yanıt vereceğim'
Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden, kendini ortaya attı. Bunu insanlar biraz düşünmeli. Evet, Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim.
Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim."

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Memurlar.Net
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