İzmir'de profesör doktor, hasta yakınına saldırdı
|01 Mart 2021 13:00
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İzmir'in Bornova ilçesinde Prof. Dr. H.Y.'nin kliniğine bir aile çocuklarını getirdi.
Hasta yakınları, klinikte devam eden 3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını istedi.
HASTA YAKINLARINA SALDIRDI
Hasta yakınlarının iddiasına göre bu isteğe sinirlenen doktor kendilerine küfrederek saldırdı.
Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep tepefonu kamerasıyla kaydetti.
Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında yayınlandı.
Bir YouTube kanalında yayınlanan görüntülerle birlikte
"Merhaba, bugün Prof. Dr. adlı çocuk alerji doktorunun İzmir / Bornova ilçesindeki özel kliniğine, 3 ay boyunca devam ettiğimiz tedavi sürecinin bir yenisi gerçekleştirmek için gittik. 3 ay boyunca uygulanan yöntemlerin işe yaramadığını, farklı tedavi yollarının bulunması gerektiğini söylediğimizde bağırarak küfür etti. O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz. Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz!" açıklaması yapıldı.
H.Y.'DE AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Bunun üzerine Prof. Dr. H.Y. bir açıklama yaptı.
H.Y. açıklamasında arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.
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