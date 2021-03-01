İkinci elde son durum: Otomobil fiyatlarında düşüş devam eder mi?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve geçen haziran ayında kamu bankasının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi talep artışı yaşandı.

Özellikle normalleşme sürecinin yaşandığı, tatillerin, şehirlerarası seyahatlerin arttığı yaz ayları boyunca ikinci el araç talebinde yüksek seyir devam ederken, sonbaharda salgının ikinci dalgasının baş göstermesiyle tablo değişmeye başladı.

Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan'a göre bunda kasım ayı ile birlikte sokak kısıtlamalarının başlaması, mesai saatlerinin kademelendirilmesi, kurumların evden çalışma yöntemini giderek yaygınlaştırması önemli rol oynadı. Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı'nın haberine göre Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaz aylarında artan şehirlerarası seyahatlerin de azalmasından kaynaklı, özellikle büyük şehirlerde insan ve araç hareketinin azalması piyasayı ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, ikinci el araç piyasasında bir miktar etkisini gösterdi. Diğer taraftan normalleşme sürecinde büyük üreticilerin kapasitelerini yükseltmesi ve sıfır araç arzının artmasıyla beraber, daha aylar öncesinden sıfır araç bekleyen belli bir grup tüketici de ertelenmiş alımları yaparak otomobillerine kavuştu."

Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle ikinci el araçlara yönelik talepte bir doygunluk ve ardından düşüş gözlemlemeye başladıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu süreç içerisinde otomobil firmaları tarafından geleneksel yıl sonu kampanyalarının devreye girmesi, ikinci araç piyasasında talebin durgun olmasına etki etti" diye konuştu.

2. el fiyatlarında düşüş trendi ise hala devam ediyor. Erdoğan, Aralık 2020'de ilk defa yüzde 1'e yakın düşüş gösteren ortalama ilan fiyatlarının, benzer bir seyir izleyerek son iki ayda yüzde 2'ye yakın gerilediğini belirtiyor. Erdoğan'a göre ilan üzerinden pazarlık yapıldığı da dikkate alındığında satış fiyatlarında daha yüksek oranda düşüş olduğu tahmin ediliyor.

Peki fiyat düşüşleri tüm sınıflarda görülüyor mu, önümüzdeki aylarda daha da düşüş olur mu, şu an ikinci el otomobil almanın zamanı mı?

Hürriyet muhabiri Sarı, bu sorunun yanıtı için arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk ile konuştu. Sarı'nın yönelttiği sorular ve Çetintürk'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Fiyatlardaki düşüş tüm sınıflarda görülüyor mu?

Genel olarak tüm sınıflarda farklı oranlarda düşüşler olduğunu söyleyebiliriz. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri görüyoruz. İkinci elde en çok düşüşü satış hacmi daha az olan spesifik markalarda görüyoruz. Tüketicinin sık tercih ettiği modellerde de düşüşler daha sınırlı.

- Mart ayında kısıtlamaların biraz daha hafifletilmesi, kademeli olarak normalleşmeye dönüş süreci fiyatları nasıl etkiler?

Kısıtlamaların mart ayı gibi hafiflemesiyle piyasadaki canlılık artabilir çünkü pandeminin seyri ve aşıdaki gelişmeler birçok sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de doğrudan etkiliyor. Araç üretim ve tedarik aşamalarında beklenmeyen durumlar olmaması, son birkaç gündür yukarı yönlü hareketler gösteren döviz fiyatlarının normal seyretmesi halinde, sıfır araç satışlarındaki pozitif seyrin, ikinci eldeki düşüşün devamını sağlayacağını düşünüyorum.