Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz.
|01 Mart 2021 13:12
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.>
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