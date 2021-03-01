1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havacılıkta pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı park oldu

Covid 19 salgını nedeniyle sefer yapamayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor.
 01 Mart 2021 13:19
+Aa- Yazdır
Havacılıkta pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı park oldu

Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı'nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi. Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı.

Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi. Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı.

Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Şubatta en fazla fiyat düşüşü patateste, en fazla fiyat artışı sivri biberde oldu'
01 Mart 2021 11:24		 HES zorunlu olsun, bütün işyerleri açılsın
01 Mart 2021 09:01
'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'
01 Mart 2021 08:03		 Turizm sezonunu erken açarsak sezonu kaybederiz
01 Mart 2021 07:05
Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
01 Mart 2021 06:40		 Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 812 milyon $ yatırım
28 Şubat 2021 09:02
Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun
27 Şubat 2021 10:00		 24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli
27 Şubat 2021 09:57
Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
27 Şubat 2021 09:27		 AVM'ler için pazar günü tartışması
27 Şubat 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:38 - Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar13:36 - İpekyolu belediyesi belediyecilikle ilgili o kadar bölüm varken bunları tercih etti13:32 - Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı13:30 - Karantinada olması gereken kişi sahte HES koduyla yakalandı13:25 - Yıllar sonra ilk kez bu sezon yaşandı: Hamside umulan olmadı13:19 - Havacılıkta pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı park oldu
13:12 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?13:04 - Gün ortasında altın düşüşte13:02 - İkinci elde son durum: Otomobil fiyatlarında düşüş devam eder mi?13:00 - İzmir'de profesör doktor, hasta yakınına saldırdı
12:58 - CHP'den istifa eden Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu12:55 - Online asker mevlidi düzenlediler12:52 - Özel nitelikli kişisel veri işleyen kurumlar için VERBİS kayıt süresi 31 Mart'ta doluyor12:46 - Antalya Başsavcılığı: Engelli kişiye saldıran baba oğul tutuklandı12:39 - Konya'da çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
12:26 - FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
Kafe ve restoranlara şartlı izin
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
BES'te yeni düzenlemeler
Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katalizör 1
Breaking Bad 1
zeki olmak 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 4
1990 lı yılları anımsamak 4
Ali mühendis 2
pandül 2
Malez 2
ikbal 1
Atomu parçalamak deyimi 3
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam