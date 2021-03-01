Havacılıkta pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı park oldu
Covid 19 salgını nedeniyle sefer yapamayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor.
|01 Mart 2021 13:19
|+Aa- Yazdır
Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı'nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi. Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı.
Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi. Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı.
Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Şubatta en fazla fiyat düşüşü patateste, en fazla fiyat artışı sivri biberde oldu'
01 Mart 2021 11:24
|HES zorunlu olsun, bütün işyerleri açılsın
01 Mart 2021 09:01
|'Zincir markette balık, sigara, simit satılmasın'
01 Mart 2021 08:03
|Turizm sezonunu erken açarsak sezonu kaybederiz
01 Mart 2021 07:05
|Kripto para binlerce kişiyi mağdur etti, kurumlar sessiz kaldı
01 Mart 2021 06:40
|Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 812 milyon $ yatırım
28 Şubat 2021 09:02
|Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun
27 Şubat 2021 10:00
|24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli
27 Şubat 2021 09:57
|Erdoğan talimat verdi, ucuz gıda için sayıları 1000'e çıkarılacak
27 Şubat 2021 09:27
|AVM'ler için pazar günü tartışması
27 Şubat 2021 08:50