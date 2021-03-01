Yıllar sonra ilk kez bu sezon yaşandı: Hamside umulan olmadı
|01 Mart 2021 13:25
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Uzun yıllardır yılbaşından sonra Türkiye'den Gürcistan ve Rusya karasularına hamsi avı için giden tekneler, hamsinin ince olması nedeniyle avlanma yapamazken bu durum hamsi fiyatlarını olumsuz etkileyerek tavan yapmasına neden oldu.
Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, bu yıl Gürcistan'dan hiç hamsi gelmediğini ifade ederek "12 ayın sonunda yani birinci ayın birinde oraya vardıklarından bugüne kadar bu yıl Gürcistan'dan hiç hamsi gelmedi. Ancak bundan evvelki yıllarda ince olmuş olsa bile seçiyordular iri hamsi oluyordu ve geliyordu. Bu yıl ilk defa şu anda orada da çok ince hamsi var. Bizim Karadeniz sularımızda da ince hamsi var. Allah nasip ederse bunun semeresini önümüzdeki sezon göreceğiz. İnşallah önümüzdeki sezon halkımıza bol miktarda iri hamsi yediririz" dedi.
25 yıldır ilk kez
Son 25 yıldır Gürcistan'dan hamsi gelmediğini kaydeden Denizer, "Son 20-25 yıldan beri Gürcistan'dan devamlı hamsi gelirdi. Giden teknelerimiz orada çok yada az hamsi getirirdi. ilk defa bu yıl oradan bir tane iri hamsi gelmedi. Her yıl hamsinin geninde, neslinde, deniz suyu sıcaklığında değişen sistemler oluyor. Biz artık bunlara bağlıyoruz. Şu an denizde çok hamsi var önümüzdeki yıl çok bol olacak diye düşünüyoruz. Zaten bunların araştırmasını devlet yapıyor. Uzun yıllar bu mesleğin içerisinde bir insan olarak, hamsi avı her geçen yıl farklılık oluşturuyor" diye konuştu.
Hamsi lüks oldu
Hamsinin fakir yiyeceği olduğunu ancak son dönemlerde fiyatıyla lüks olduğunu kaydeden Denizer, "Hamsi yıllar sonra ilk kez pahalı oldu. Daha önceki yıllarda fakir yiyeceği olarak bilinen hamsi bu yıllarda lüks bir tüketim gıdası olarak tüketilmesi bizi rahatsız ediyor. Bizim gayemiz, Allah bize bol versin bol tutalım halkımıza ucuz taze bol miktarda yedirelim. Dolayısıyla bu yıl tahmin ettiğimiz gibi olmadı fiyatlar 30-35 TL'lere kadar çıktı" şeklinde konuştu.
Sezonun palamut dışında pek iyi verimli olmadığını ifade eden Denizer, "Allah'tan bu yıl istediğimiz gibi palamut oldu. Hamsi' de 1 aylık süre içerisinde tahmin edilenden fazla oldu. Ancak daha sonraki aylarda olmaması daha önceki kazancı telafi ettirdi ve şu an el ele baş başa diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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