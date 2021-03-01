Karantinada olması gereken kişi sahte HES koduyla yakalandı
Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovid-19 temaslı olduğu için evinde karantinada bulunması gerekirken sahte HES koduyla gezen kişi denetim ekiplerince yakalandı.
|01 Mart 2021 13:30
|+Aa- Yazdır
Aksaray Valiliğine bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.
Ekipler, Ankara Caddesi'ndeki denetimlerde durumundan şüphelendikleri Emre K'nin HES kodunu sorguladı.
Sahte HES kodları verdiği ve koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Emre K, sağlık ekiplerince işlemlerinin ardından öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
Ekipler, Emre K'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversiteyi bitirip çiftçilik yaparak kendi işinin patronu oldu
28 Şubat 2021 22:48
|Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
28 Şubat 2021 20:46
|Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu
28 Şubat 2021 20:36
|Başkent'te tren vagonlarını boyayan iki Rus yakalandı
28 Şubat 2021 20:11
|Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
28 Şubat 2021 16:51
|Sağlık Müdürü açıkladı: Mutasyonlu virüs vaka sayıları 150'yi buldu
28 Şubat 2021 12:58
|Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Şubat 2021 12:10
|Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü
28 Şubat 2021 11:58
|Küresel ısınmayı gözler önüne seren iki fotoğraf
28 Şubat 2021 09:27
|Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı
28 Şubat 2021 09:21