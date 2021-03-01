1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinada olması gereken kişi sahte HES koduyla yakalandı

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovid-19 temaslı olduğu için evinde karantinada bulunması gerekirken sahte HES koduyla gezen kişi denetim ekiplerince yakalandı.
 01 Mart 2021 13:30
+Aa- Yazdır
Karantinada olması gereken kişi sahte HES koduyla yakalandı

Aksaray Valiliğine bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Ekipler, Ankara Caddesi'ndeki denetimlerde durumundan şüphelendikleri Emre K'nin HES kodunu sorguladı.

Sahte HES kodları verdiği ve koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Emre K, sağlık ekiplerince işlemlerinin ardından öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Ekipler, Emre K'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteyi bitirip çiftçilik yaparak kendi işinin patronu oldu
28 Şubat 2021 22:48		 Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
28 Şubat 2021 20:46
Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu
28 Şubat 2021 20:36		 Başkent'te tren vagonlarını boyayan iki Rus yakalandı
28 Şubat 2021 20:11
Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
28 Şubat 2021 16:51		 Sağlık Müdürü açıkladı: Mutasyonlu virüs vaka sayıları 150'yi buldu
28 Şubat 2021 12:58
Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Şubat 2021 12:10		 Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü
28 Şubat 2021 11:58
Küresel ısınmayı gözler önüne seren iki fotoğraf
28 Şubat 2021 09:27		 Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı
28 Şubat 2021 09:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:38 - Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar13:36 - İpekyolu belediyesi belediyecilikle ilgili o kadar bölüm varken bunları tercih etti13:32 - Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı13:30 - Karantinada olması gereken kişi sahte HES koduyla yakalandı13:25 - Yıllar sonra ilk kez bu sezon yaşandı: Hamside umulan olmadı13:19 - Havacılıkta pandemi etkisi: Atatürk Havalimanı park oldu
13:12 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?13:04 - Gün ortasında altın düşüşte13:02 - İkinci elde son durum: Otomobil fiyatlarında düşüş devam eder mi?13:00 - İzmir'de profesör doktor, hasta yakınına saldırdı
12:58 - CHP'den istifa eden Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu12:55 - Online asker mevlidi düzenlediler12:52 - Özel nitelikli kişisel veri işleyen kurumlar için VERBİS kayıt süresi 31 Mart'ta doluyor12:46 - Antalya Başsavcılığı: Engelli kişiye saldıran baba oğul tutuklandı12:39 - Konya'da çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
12:26 - FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu Allah için kurban eden sağlık memuru tutuklandı!
Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı
Normalleşme ile ilgili kararların alınacağı Kabine toplantı saati belli oldu
Kafe ve restoranlara şartlı izin
FETÖ'cülerin yer aldığı flaş bellekteki şifre 5 yıl sonra çözüldü
CHP'de 'Ayıp' depremi: Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı
BES'te yeni düzenlemeler
Vergi reformu paketinin detayları belli oldu
2018'den önce atanan 2828'lere ilişkin sorun çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Malakan 1
özgüven patlaması yaşayan insan 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 4
Atomu parçalamak deyimi 3
cümbüş 2
zeki olmak 1
Abdullah doğanay,ömer arık 1
arka sokaklar 1
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
halı yıkamak 3
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi zabıta memuru alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi 7 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 20 İşçi Alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, 20 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam