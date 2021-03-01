Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı
Anayasa Mahkemesi, 2012-2020 döneminde 236 iptal davasını karara bağladı.
|01 Mart 2021 13:32
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Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklere yer verildi.
Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2020 arasında 275 iptal davası açıldı, 1047 itiraz başvurusu yapıldı.
Aynı dönemde 236 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.
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