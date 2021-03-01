30 haneli köy geçimini kaşıkçılıktan sağlıyor
|01 Mart 2021 13:48
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı 30 haneli köyün büyük çoğunluğu, 3 kuşaktır kaşık yaparak geçimini sağlıyor.
Kılavuzlar köyünde 3 kuşak önce başlayan kaşık yapma işi, bugünlerde 30 hanenin 20'sinde devam ettiriliyor.
Önceleri sadece keser, törpü ya da kakma adı verilen eski aletlerle yapılan kaşıklar, şimdilerde şerit testere, torna ve zımpara yardımıyla çıkarılıyor.
Şimşir ve kayın ağacından yapılan kaşıklar, büyüklüklerine göre tanesi 5 ila 10 lira arasında civar köy ve ilçelere satılıyor.
- "Gençler bu işi yapmıyorlar"
Köy muhtarı Naim Bozkul (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden ve babalarından gördükleri kaşıkları yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Önceleri imece usulü yapılan kaşıkların artık bireysel olarak yapıldığını anlatan Bozkul, "Köyümüzde dedemler, babamlar, akrabalar bir olup topluca kaşık yaparlardı. Şimdi o kalmadı. Yeni nesil yapsa da makinelerde yapıyor. El emeği kalmadı." dedi.
Bozkul, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin kolaylaştığını, el emeğiyle 20, makineyle 50 kaşık çıkardıklarını vurgulayarak, "Dedem kaşıkçıydı. O babama bıraktı, babam da bana bıraktı. Biz kimseye bırakamayacağız. Gençler bu işi yapmıyorlar. Kaşıklar toptan 5-7 liradan satılıyor. Daha büyükleri 10 liradan, el emeği daha çok olan küçük kaşıklar ise 8-9 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.
- "Şu anda 20 hanede kaşıkçılık yapılıyor"
Köylerinin ana geçim kaynağının kaşıkçılık olduğunu dile getiren Bozkul, "Köyümüzün büyük kısmı geçimini bu işten sağlıyor. 30 haneli Kılavuzlar köyünde şu anda 20 hanede kaşıkçılık yapılıyor. Halkın geçim kaynağı hayvancılık, kaşıkçılık ve çiftçilik." diye konuştu.
İlerleyen yaşına rağmen evinin yanındaki küçük barakada 50 yıldır kaşık üreten 70 yaşındaki İsmail Bozkul da eski yöntemlerle kaşık yapma işini sürdürdüğünü belirterek, "Zor bir iş, bir kaşığa 120 keser vuruyorum. Çocuklar makineyle çalışırlar, ben eski düzenle yaparım." dedi.
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