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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Diyarbakır'daki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 546'ncı gününe girdi. Aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla katılarak ziyaret etti.
 01 Mart 2021 13:59
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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 546'ncı günde de sürdü. Evlat nöbetindeki aileleri, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartı taşıdı.

'NEDEN BURAYA GELMİYOR'

Elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla gelen ve ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık. HDP eş başkanlarına burada sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler Günü'nde nasıl ki bir gül veriliyorsa çocuklarımız da bir güldür. Annelerine teslim edin. Ağabeyim Kılıçdaroğlu da 'Dostlarım' dediği HDP'ye ve İyi Parti'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldıkça buraları görmezden geldi. Diyarbakır'da CHP'nin il ve ilçe teşkilatları neden buraya gelmiyor. Gelsinler sahip çıksınlar buradaki annelere. Para ve pul istemiyorlar, evlatlarını istiyorlar sadece. Bir CHP'nin il ve ilçe başkanlarının taciz olaylarına mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı neden tutuklanmıyor ? CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var. Rüşvet hepsi var bunlarda. Ağabeyimin dostları dediği zaten HDP'dir" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
DHA
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