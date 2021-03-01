MBSTS ve YÖKDİL/2 soru ve cevapları açıklandı
|01 Mart 2021 14:09
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27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
2020-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
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