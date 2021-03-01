Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
Siirt kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı..
|01 Mart 2021 14:21
|+Aa- Yazdır
Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaralandı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
01 Mart 2021 15:26
|Çiğ köfte 'acılı' olduğu gerekçesiyle darbedilen genç yaşadıklarını anlattı
01 Mart 2021 14:55
|Silahını temizlerken kendini vuran emekli polis memuru hayatını kaybetti
01 Mart 2021 14:16
|Dünyada 42 adet var, piyasa değeri 1 milyon dolar
01 Mart 2021 13:38
|İzmir'de profesör doktor, hasta yakınına saldırdı
01 Mart 2021 13:00
|Antalya Başsavcılığı: Engelli kişiye saldıran baba oğul tutuklandı
01 Mart 2021 12:46
|Konya'da çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
01 Mart 2021 12:39
|Mardin'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
01 Mart 2021 12:10
|Uşak'ta kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti
01 Mart 2021 12:06
|Şırnak'ta terör operasyonları: 1 tutuklama
01 Mart 2021 11:40